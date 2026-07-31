В Ленобласти байкер разбился в жестком ДТП с иномаркой

В Ленобласти на видео сняли последствия ДТП, в котором не выжил байкер

В Ленинградской области мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости»

«Трагедия произошла на 9-м км трассы Моховое – Ключевое. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 17-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управлял 42-летний мужчина», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл лежит на дороге возле иномарки. По предварительным данным, подросток мог ехать на большой скорости. На место ДТП прибыли медики, которые не смогли спасти несовершеннолетнего водителя: его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель на Kia влетел в байкера.