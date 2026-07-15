Видео: в Петербурге водитель на Kia влетел в байкера

В Петербурге на видео сняли последствия жесткого столкновения Kia и мотоцикла

В Санкт-Петербурге иномарка сбила мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла у дома 6 около детской клинической больницы. Автомобиль столкнулся с мотоциклом — байкера забрали на носилках в проезжавшую мимо скорую, которая остановилась и сразу оказала помощь», – говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что в момент столкновения детали разлетелись по дороге. По данным канала, на месте работали сотрудники ГИБДД. Подробностей о состоянии мотоциклиста пока нет.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось о фатальном ДТП байкеров с лосем.