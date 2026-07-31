Кульбит пешеходов в момент ДТП попал на видео

В Казани на видео попало, как пешеходы одновременно сделали сальто в ДТП

В Казани иномарка сбила пешеходов на зебре. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«В Зеленодольском районе мужчины пытались перейти дорогу по «зебре», когда их сбил водитель Volkswagen. От удара пешеходы получили травмы», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка сбивает людей на переходе, от удара пешеходы подлетают в воздух, переворачиваются и падают на проезжую часть.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось, что автомобиль переехал 20-летнюю девушку на дороге Челябинска.