Видео: автомобиль переехал 20-летнюю девушку на дороге Челябинска

В Челябинске водитель Nissan проехал по девушке на проезжей части

В Челябинске иномарка переехал пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Пешеход попал под колеса на пересечении Чичерина и проспекта Победы», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девушка перебегает по пешеходному переходу, при этом водитель начинает движение, сбивает пешехода и переезжает его. По данным канала, 20-летняя девушка получила травмы. В ГИБДД сообщили, что в момент аварии за рулем Nissan Qashqai был 56-летний мужчина.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.