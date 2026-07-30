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На видео попало, как мужчины устроили заплыв в луже на дороге

В Красноярске на видео попало, как мужчины купались в луже

В Красноярске трое мужчин искупались в луже, которая затопила дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал «ТВК».

На кадрах заметно, как трое молодых людей находятся на широкой проезжей части. Двое из них лежат в воде, а третий стоит рядом с ними. Заметно, что вода поднялась выше щиколотки.

По данным источника, в ночь с 29 на 30 июля в Красноярске выпало около 36% от нормы осадков. Вода парализовала дорожное движение и подтопила подъезды жилых домов.

До этого в Дагестане из-за обильных осадков стали сходить оползни и разрушаться дороги. Из-за транспортной недоступности местные жители вынуждены были транспортировать тяжелобольных на носилках. Очевидцы опубликовали в интернете видео, на которых запечатлена эвакуация пострадавшего. На кадрах заметно, как группа людей на носилках переносит мужчину через реку по обломившемуся мосту, а затем пробирается через насыпные дороги и холмистую местность.

Ранее на видео попало, как часть дороги ушла под воду в Дагестане.

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