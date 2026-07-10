Вместо скорой: в Дагестане больных несли на носилках десятки километров

В Дагестане жители были вынуждены транспортировать больных на носилках из-за недоступности транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ. ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

«В Чародинском районе, в частности в селе Цемер, сложилась критическая ситуация с транспортной доступностью. Более десяти населенных пунктов остаются отрезанными от дорожной сети. Отсутствие проезда вынуждает местных жителей транспортировать больных на носилках пешком на расстояние в десятки километров до ближайшей точки доступа к машинам скорой помощи», — говорится в публикации.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как группа людей переносит мужчину на носилках через реку по обломившемуся мосту. Далее они передвигаются по насыпным дорогам, а так же по тропам через холмы.

До этого стало известно, что в Дагестане горная река снесла часть автодороги сильным потоком воды. Этот момент засняли на камеру очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане автомобиль унесло мощным течением реки.