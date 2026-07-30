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Автомобиль Следственного комитета смяло в аварии на Кадашевской набережной

В Москве на Кадашевской набережной пострадало авто Следственного комитета в ДТП
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Москве на пересечении улиц Большая Полянка и Кадашевская набережная произошла авария с участием автомобиля Следственного комитета. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия инцидента попали на фотографии. На кадрах видно, что в середине дороги стоят два автомобиля. На кузове черного автомобиля написано «Следственный комитет», а его крыше находится мигалка. У автомобиля выгнута дверь и выбито стекло в этой же двери. Левее находится белая машина. У нее смята крышка капота и оторван бампер.

На месте аварии присутствуют два реанимобиля. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДПТ выясняются.

До этого в Кемеровской области 19-летний водитель Lada не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. От удара передняя часть машины разлетелась на куски. Водитель и пассажирка не выжили в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.

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