Автомобиль Следственного комитета смяло в аварии на Кадашевской набережной

В Москве на Кадашевской набережной пострадало авто Следственного комитета в ДТП

В Москве на пересечении улиц Большая Полянка и Кадашевская набережная произошла авария с участием автомобиля Следственного комитета. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия инцидента попали на фотографии. На кадрах видно, что в середине дороги стоят два автомобиля. На кузове черного автомобиля написано «Следственный комитет», а его крыше находится мигалка. У автомобиля выгнута дверь и выбито стекло в этой же двери. Левее находится белая машина. У нее смята крышка капота и оторван бампер.

На месте аварии присутствуют два реанимобиля. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДПТ выясняются.

До этого в Кемеровской области 19-летний водитель Lada не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. От удара передняя часть машины разлетелась на куски. Водитель и пассажирка не выжили в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.