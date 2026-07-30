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Появились первые кадры: Lada Priora с людьми разорвало в жестком ДТП

В Кемеровской области на видео сняли Lada Priora, которую разорвало в ДТП
ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемеровской области Lada Priora вылетела с дороги и разбилась. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса в своем Telegram-канале.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 04:15 на 184 километре автодороги «КемеровоНовокузнецк». На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России «Прокопьевский», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его детали разлетелись в момент удара, при этом переднюю часть буквально вырвало.

По предварительной информации, 19-летний водитель Lada не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате произошедшего автомобилист и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.

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