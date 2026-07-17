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Автомобили

В Москве на трассе расплющило легковушку

В Москве на трассе М-4 легковой автомобиль смяло у отбойника

В Москве на трассе М-4 возле ЦКАД произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия аварии заснял проезжающий мимо автомобилист. На кадрах заметно, что легковой автомобиль стоит у отбойника в крайней левой полосе. Машина находится в плохом состоянии: у нее полностью разворочен капот, выбито лобовое стекло и смят задний бампер. Также заметно, что автомобильные детали разлетелись по дороге. Рядом с аварией стоит грузовик эвакуации.

О состоянии водителя автомобиля ничего не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП также неизвестны.

До этого в Иркутской области произошло серьезное ДТП. Большегруз FAW снес легковой автомобиль Honda Stream. По предварительным данным, 63-летний водитель Honda при повороте не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение с фурой. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.

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