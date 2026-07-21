На видео сняли, как авто с россиянами перевернулось в жестком ДТП

В Приморье на видео попало, как машина на скорости влетела в авто и опрокинулась

Во Владивостоке автомобиль с людьми перевернулся в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«ДТП на объездной трассе в районе Патрокла попало на видео. Судя по кадрам, водитель не заметил остановившиеся авто и влетел на полном ходу», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в остановившуюся из-за пробки машину, а после переворачивается, при этом в момент столкновения детали разлетаются по проезжей части. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Ранее на видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане.