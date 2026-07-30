«Столкновение оказалось неизбежным»: последние секунды жизни байкера попали на видео

В Челябинске на видео сняли последние секунды жизни байкера перед жестким ДТП

В Челябинске мотоциклист разбился в ДТП с автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На записи видно, как мужчина поворачивает с улицы Ворошилова на Молодогвардейцев. После этого байкер, маневрируя между рядами, двигается в сторону Паркового. Но дорогу ему преграждает 64 автобус. Столкновение оказалось неизбежным», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получил 38-летний байкер, оказались несовместимыми с жизнью. В салоне автобуса в момент столкновения находился пассажир, который не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте.