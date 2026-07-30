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Российских водителей предупредили о новых правилах

В России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября в России вступят новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должен превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до трех месяцев.

Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на два часа при разделении рабочего дня на части, или не более двух раз в неделю. При этом допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, при обслуживании руководителей организаций и водителей-вахтовиков, а также для водителей маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении. Смена может быть разделена на части в случае наличия согласия водителя.

В рабочее время водителей также входит время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем и работы, которая не связана с управлением транспортным средством.

Не менее 45 часов должен составлять еженедельный отдых водителей. При этом возможно его сокращение до 24 часов, но эта разница должна быть использована в течение следующих трех недель.

Новые правила касаются профессиональных водителей, водителей — индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц и ИП, являющихся работодателями водителей. Они не распространяются на перевозки для органов власти, международные автомобильные перевозки, поездки на территории предприятий, легковые машины ведомственной охраны, пожарные и аварийно-спасательные машины, скорой помощи и водителей ряда специальных служб.

До этого сообщалось, что с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции могут попросить у водителя предъявить им заполненный бланк европротокола, который требуется для оформления небольших ДТП без участия инспекторов.

Ранее в России разрешили водителям с правами категории В управлять багги и вездеходами.

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