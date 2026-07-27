Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Российским водителям напомнили о новой проверке с 1 августа

С 1 августа сотрудник ГАИ может потребовать у водителей бланк европротокола
Николай Хижняк/РИА Новости

С 1 августа сотрудники Госавтоинспекции могут попросить у водителя предъявить им заполненный бланк европротокола, который требуется для оформления небольших ДТП без участия инспекторов. Это нововведение позволит сократить время оформления мелких аварий и снизить риск пробок, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Подчеркивается, что часто даже небольшие ДТП могут стать причиной крупных заторов из-за ожидания приезда сотрудников ГИБДД. Поэтому теперь инспекторы будут проверять не только основные документы, включая права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, но и европротокол. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших, оба водителя имеют полисы ОСАГО и достигли согласия.

Водителям посоветовали проверить наличие бланка, а также заранее ознакомиться с правилами его оформления.

До этого автовладельцам напомнили, что с августа машины с открытыми окнами начнут привлекать особое внимание сотрудников ГИБДД, так как это могут приравнять к попытке скрыть нарушение. От водителей могут потребовать закрыть окна для проверки соблюдения требований к тонировке стекол. Если будет обнаружено нарушение, то автовладельцу грозит штраф в 500 рублей, а также его обяжут устранить нарушение.

Ранее россиян предупредили о попытках продавцов скрыть «раковую болезнь» автомобиля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!