Российским водителям напомнили о новой проверке с 1 августа

С 1 августа сотрудники Госавтоинспекции могут попросить у водителя предъявить им заполненный бланк европротокола, который требуется для оформления небольших ДТП без участия инспекторов. Это нововведение позволит сократить время оформления мелких аварий и снизить риск пробок, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Подчеркивается, что часто даже небольшие ДТП могут стать причиной крупных заторов из-за ожидания приезда сотрудников ГИБДД. Поэтому теперь инспекторы будут проверять не только основные документы, включая права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, но и европротокол. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших, оба водителя имеют полисы ОСАГО и достигли согласия.

Водителям посоветовали проверить наличие бланка, а также заранее ознакомиться с правилами его оформления.

До этого автовладельцам напомнили, что с августа машины с открытыми окнами начнут привлекать особое внимание сотрудников ГИБДД, так как это могут приравнять к попытке скрыть нарушение. От водителей могут потребовать закрыть окна для проверки соблюдения требований к тонировке стекол. Если будет обнаружено нарушение, то автовладельцу грозит штраф в 500 рублей, а также его обяжут устранить нарушение.

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