Путин разрешил водителям с правами категории В управлять багги и вездеходами

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий владельцам водительских удостоверений категорий B, C и D управлять вездеходами и багги, сообщает ТАСС. Документ вносит изменения в законы «О самоходных машинах и других видах техники» и «О безопасности дорожного движения».

Речь идет о технике категории АII — внедорожных транспортных средствах массой до 3,5 тонны с числом пассажирских мест не более восьми. Управлять такими машинами смогут водители старше 19 лет, имеющие стаж не менее одного года.

При этом закон допускает управление только арендованным транспортом. Арендодатель обязан провести инструктаж с водителем. Правительству также предоставлено право устанавливать правила заключения и исполнения договоров аренды такой техники.

До этого такую технику могли водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста.

До этого стало известно, что в России хотят пересмотреть определения, при которых люди старшего поколения допускаются к вождению. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

Ранее в Госдуме предложили отменить штраф для автомобилистов за забытые права.