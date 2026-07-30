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Названы российские регионы с лучшими дорогами

РИА Новости: в Ивановской области находятся лучшие в России дороги
ГК «Автодор»

В Ивановской области расположены лучшие в России дороги. В регионе свыше 94% основных дорог соответствует требованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Согласно этой информации, на втором месте находится Севастополь, где соответствует стандарту 90% дорог, входящих в опорную сеть. Тройку замыкает Курская область с 89,5%. Следом идут Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).

Во вторую пятерку рейтинга вошли Саратовская (88,7%), Мурманская (88,5%) и Калининградская (87,9%) области, Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%).

В целом по РФ 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечает нормативным требованиям.

До этого Росавтодор выступил против строительства в России дорог с цементобетонным покрытием, так как они хуже переносят перепады температур и заморозки. Одной из причин критики этой идеи является использование на таких дорогах шипованных шин — шипы вызывают интенсивный абразивный износ поверхности, что приводит к образованию колеи, выбоин и снижению ровности покрытия. Они также повышают уровень шума и способствуют образованию пыли при трении о покрытие.

Ранее в Госдуме попросили правительство построить дороги «от села к селу».

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