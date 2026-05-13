Росавтодор прокомментировал идею строительства дорог из цемента

Росавтодор выступил против идеи строительства дорог из цемента
Росавтодор выступил против строительства в России дорог с цементобетонным покрытием, так как они хуже переносят перепады температур и заморозки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В службе заявили, что одним из наиболее значимых негативных факторов является использование на таких дорогах шипованных шин — шипы вызывают интенсивный абразивный износ поверхности, что приводит к образованию колеи, выбоин и снижению ровности покрытия. Они также повышают уровень шума и способствуют образованию пыли при трении о покрытие, отметили в Росавтодоре.

Другие негативные факторы — перепады температур, заморозки и воздействие влаги, которые приводят к возникновению термических напряжений, образованию трещин и постепенному разрушению структуры бетона.

В условиях российского климата эти процессы особенно выражены, подчеркнули в Росавтодоре.

Издание напомнило, что в 2025 году первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу совместно с Минфином и «Союзцементом» оценить экономическую эффективность применения цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

