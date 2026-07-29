Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

Массовое ДТП на Калужском шоссе: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Москве на Калужском шоссе столкнулись три автомобиля и перекрыли движение

На Калужском шоссе в районе Сосенок произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что у синего минивэна Ford Transit смята задняя часть кузова и раздроблен передний бампер. Белый лифбэк Skoda Octavia стоит попрек дороги. На нем видный вмятины в районе задней части кузова. У отбойника заметен кроссовер BMW X3. У него раздроблена передняя часть кузова.

По данным источника, автомобили столкнулись в правом ряду при движении в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте происшествия работают экстренные службы, прибыли два реанимобиля. Движение на участке трассы затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.

До этого в Подмосковье на трассе М-4 в районе Домодедово вспыхнула «Газель». Инцидент попал на видео.

Ранее появились кадры с места ДТП на Киевском шоссе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!