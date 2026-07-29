Массовое ДТП на Калужском шоссе: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Москве на Калужском шоссе столкнулись три автомобиля и перекрыли движение

На Калужском шоссе в районе Сосенок произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что у синего минивэна Ford Transit смята задняя часть кузова и раздроблен передний бампер. Белый лифбэк Skoda Octavia стоит попрек дороги. На нем видный вмятины в районе задней части кузова. У отбойника заметен кроссовер BMW X3. У него раздроблена передняя часть кузова.

По данным источника, автомобили столкнулись в правом ряду при движении в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте происшествия работают экстренные службы, прибыли два реанимобиля. Движение на участке трассы затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.

До этого в Подмосковье на трассе М-4 в районе Домодедово вспыхнула «Газель». Инцидент попал на видео.

Ранее появились кадры с места ДТП на Киевском шоссе.