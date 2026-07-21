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Появились кадры с места ДТП на Киевском шоссе

В Москве на видео попали последствия аварии на Киевском шоссе

В Москве на Киевском шоссе возле поселка Московского произошло ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что движение на дороге затруднено. Далее заметен перевернутый набок белый грузовик. Далее в кадре появляется автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Он развернут поперек дороги. Его задний бампер упирается в отбойник. Также видно, что у него поднята крышка капота и повреждена передняя часть кузова. При этом автомобильные детали разбросаны по проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники полиции и пожарные.

В 17:37 (мск) столичный Дептранс сообщил, что эта авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе. Также говорилось о том, что ДТП затруднило движение, образовав пробку на 1,7 километра. Проезд осуществляется только по двум полосам из пяти. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ДТП парализовало Киевское шоссе.

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