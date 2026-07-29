На видео попало, как в Подмосковье вспыхнула «Газель»

В Подмосковье на видео попало, как загорелась «Газель»

В Подмосковье на трассе М-4 в районе Домодедово загорелась «Газель». Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент сняли на камеру очевидцы. На видео заметно, что от автомобиля поднимаются вверх клубы черного дыма. Далее становится видно, что что пламенем объята вся кабина «Газели».

О пострадавших и причинах возгорания информации не поступало. Движение по трассе затруднено. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Волгоградской области водители сгорели в кабинах грузовиков. В сети появились кадры с места происшествия. На них заметно, что обе машины съехали с дороги, а их кабины превратились в груду искореженного металла. Также на снимках видно, что части автомобилей опалены огнем. Сообщается, что грузовой автомобиль Volvo выехал на встречку и столкнулся с фурой Sitrak. От удара обе машины мгновенно загорелись. Водители не сумели самостоятельно выбраться из кабин.

Ранее сообщалось, что люксовый автомобиль вспыхнул на трассе в Новосибирской области.