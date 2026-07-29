Видео: пьяный мужчина выбежал на дорогу и начал бить по машинам

В Барнауле на видео попало, как пьяный мужчина помешал дорожному движению

В Барнауле на проспекте Ленина мужчина вышел на проезжую часть и помешал дорожному движению. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент записали на камеру очевидцы. На кадрах видно, как мужчина выходит на довольно оживленную трассу. Он хаотично передвигается по проезжей части, размахивая руками и мешая машинам.

По данным источника, нарушитель предположительно находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Помимо создания аварийной обстановки, мужчина предпринимал попытки вступить в диалог с водителями, останавливая машины и стуча по капоту.

Точные причины и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются.

До этого в Ульяновске женщина вылетела из движущейся маршрутки. По предварительным данным, салон транспорта был переполнен, а дверь не до конца закрыта. Пассажирка выпала из салона и ударилась головой о бордюр. Ей оказали медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина подделал номера у въезда на АЗС и попал на видео.