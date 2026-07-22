В Нижнем Новгороде мужчина подделал номера у въезда на АЗС и попал на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина сменил номера на поддельные у АЗС

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина водитель поменял государственные регистрационные номера на подложные прямо у въезда на АЗС. Инцидент произошел вечером 9 июля. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Нижнего Новгорода».

Происшествие сняли на камеру автомобилисты в очереди. На кадрах заметны номерные знаки подъезжающего на заправку Porsche. Далее видно, как мужчина выходит из салона, открывает багажник и начинает совершать действия в зоне номеров. Потом багажник опускается, и на кадрах видны уже другие номера.

В Госавтоинспекции УМВД России по Нижнему Новгороду прокомментировали данное происшествие. Сообщается, что в ходе проверки установили личность нарушителя. Теперь ему грозит штраф 2,5 тыс. рублей — именно такое наказание предусматривает часть 3 статьи 12.2 КоАП РФ за использование поддельных или чужих номерных знаков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Camry прокатила мужчину на капоте, чтобы обойти очередь на АЗС.