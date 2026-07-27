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Автомобили

Женщина вылетела из маршрутки на ходу в Ульяновске

В Ульяновске пассажирка выпала из движущейся маршрутки
Соцсети

В Ульяновске из маршрутного такси на ходу выпала женщина. Об этом сообщил Telegram-канал «Треш Ульяновск».

По предварительным данным, салон микроавтобуса был переполнен. Когда водитель начал движение от остановки, задняя дверь не была полностью закрыта. Женщина выпала из маршрутки на асфальт и ударилась головой о бордюрный камень.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали ее в ближайшее лечебное учреждение. Информация о степени тяжести травм и текущем состоянии пациентки уточняется.

В Госавтоинспекции и региональном министерстве транспорта уже начали проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

До этого в Забайкалье трехлетний ребенок выпал из движущегося легкового автомобиля. 25-летняя водительница не пристегнула ребенка ремнями безопасности в детском кресле, из-за чего и случилось ДТП. В этом деле будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с лодки в Карелии и угодил головой под гребной винт.

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