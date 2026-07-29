Видео: в Краснодарском крае байкеры устроили ДТП на площади с детьми

112: два мотоциклиста устроили гонки на площади с детьми в Краснодарском крае

В Краснодарском крае байкеры устроили гонки и ДТП на площади с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На кадрах видно, как дети катаются по площади Жукова в Тихорецке на велосипедах и электромашинках. В этот момент прямо между ними на высокой скорости проезжают два мотоциклиста. Первый умудрился никого не задеть, а второй сбил девочку на велосипеде», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после ДТП нарушитель скрывается с места. По данным канала, в результате произошедшего семилетний ребенок получил травмы. В настоящее время правоохранители устанавливают местоположение водителя мотоцикла.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.