В Крыму иномарка задавила двух пенсионеров

Иномарка сбила двух пожилых пешеходов на автодороге «Ленино — Мысовое» в селе Семеновка Ленинского района Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По ее информации, инцидент произошел 28 июля, около 09:40 мск.

«Водитель транспортного средства «БМВ Х5» 1993 года рождения, следовавший со стороны города Щелкино, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в результате ДТП пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

10 июля в Усть-Куте Иркутской области водитель, пытаясь уйти от преследования патрульной машины, сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости влетает в женщину на пешеходном переходе, которая от удара падает на землю. В этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Ранее пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу в Москве.