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Видео: байкер, сбивший актрису из клипа «Девочка-война», отреагировал на обвинение суда

РЕН ТВ: байкер, сбивший актрису Добромилову в Москве, согласен с обвинениями суда
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Мотоциклист, сбивший актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, согласился с обвинениями суда. Об этом водитель рассказал «РЕН ТВ».

«Сегодня по делу Максима Завирюхи состоялось первое заседание. В разговоре с РЕН ТВ он подтвердил, что согласен с выдвинутыми обвинениями. Мужчина рассказал, что поддерживает контакт с родственниками актрисы», – говорится в публикации.

По словам водителя, он не знает держит ли мать Добромиловой на него обиду. По данным канала, суд продлил домашний арест подсудимому до 1 января.

Инцидент произошел на улице Большой Дорогомиловской в Москве. На кадрах с места заметно, как девушка вышла на проезжую часть. В этот момент байкер проехал мимо и сбил ее. После этого транспортное средство лихача стало вращаться на дороге. Пострадавшей Добромиловой вызвали медиков, но спасти ее не удалось, травмы оказались слишком серьезными. Водителя хотели госпитализировать, но он отказался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. В рамках закона за подобное преступление он может получить до пяти лет лишения свободы.

Ксения Добромилова была известным фотографом и актрисой. Помимо увлечения съемками, она появлялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». На момент аварии ей было 34 года.

Ранее сообщалось, что звезду клипа «Девочка-война» сбил мотоцикл. Исполнитель песни Navai попал в ДТП в тот же вечер.

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