В Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру

В Башкирии на видео сняли, как буйный пассажир авто устроил драку с таксистом

В Башкирии буйный пассажир подрался с водителем и напал на домофон. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«В Кумертау пара приехала во двор на такси. Однако между водителем и пассажиром возник конфликт. Пока мужчины выясняли отношения в салоне, девушка решила подождать снаружи. Уладить ситуацию мирным путем не получилось. Когда все трое оказались на улице возле машины, буйный пассажир полез в драку. Но таксист оказался не промах и отправил агрессора знакомиться с асфальтом», – говорится в публикации.

Не сумев победить оппонента в конфликте, мужчина выместил злость на его автомобиле, ударив кулаком по стеклу водительской двери. Затем он направился к подъезду и повредил домофон. Жильцы вызвали полицию, однако к моменту прибытия наряда нарушитель с места происшествия скрылся.

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