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Видео: в Подмосковье девушка-инвалид пыталась защитить друга в момент массовой драки

В Подмосковье на видео попало, как люди избили мужчину, сопровождающего инвалида

В городе Долгопрудный Московской области люди избили мужчину, который сопровождал девушку-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Долгопрудном избили молодого человека, который сопровождал девушку на инвалидной коляске. Со слов пострадавшего, они шли по дороге, что очень не понравилось одному из водителей. Начался конфликт, переросший в драку», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как один из нападающих руками и ногами избивает человека, при этом девушка на коляске пытается закрыть сопровождающего руками и защитить. Также слышно, как нарушители кричат.

По данным канала, в результате произошедшего мужчина получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. На место вызвали полицию, но нападавший водитель скрылся.

До этого в Екатеринбурге мужчины устроили драку на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее сообщалось, что мужчина с удочкой устроил разбой на автобусной остановке в Люблино.

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