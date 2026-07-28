В Госдуме разъяснили, как можно организовать во дворе парковку

Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Депутат пояснил, что для обустройства или расширения парковки необходимо начинать с проверки границ и правового статуса земельного участка. Если территория входит в состав общедомового имущества, вопрос должен рассматриваться на общем собрании собственников. На голосование необходимо представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории.

Парламентарий отметил, что вопросы благоустройства обычно принимает большинство участников правомочного собрания, но, если при этом определяется порядок использования земельного участка, вводятся ограничения, устанавливаются ограждения или шлагбаум, следует получить не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников, добавил Якубовский.

Если имеются планы по расширению парковки за счет газона, вырубки деревьев деревья или проведения земляных работ, то решения самих собственников уже недостаточно. В таких случаях следует учитывать местные правила благоустройства и при согласовать работы с администрацией и владельцами инженерных сетей. Парковка не должна препятствовать к доступу к пожарным проездам и инженерным коммуникациям, подъездам к дому, тротуарам, выходам из подъездов.

Якубовский напомнил, что если свободная территория не входит в земельный участок дома и принадлежит муниципалитету, собственники не могут самостоятельно распоряжаться этой землей. Тогда необходимо обращаться в местную администрацию.

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