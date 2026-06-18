Юрист объяснил, нужно ли согласовывать с соседями монтаж солнечной панели на фасаде

Солнечную панель нельзя повесить на фасад дома без разрешения других жильцов, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. Для его получения необходимо провести общедомовое собрание собственников, пояснил он.

«Специальных исключений для солнечных панелей законодательство не предусматривает. Если панель крепится к наружной стене, фасаду, балконной плите или иной общедомовой конструкции, это считается использованием общего имущества многоквартирного дома. Поэтому требуется решение общего собрания собственников. Согласование только с управляющей организацией его не заменяет. Аналогичный подход Верховный суд применяет к размещению на фасадах наружных блоков кондиционеров. Дополнительно необходимо учитывать региональные и муниципальные требования к внешнему облику зданий, а для объектов культурного наследия — специальные охранные ограничения», — подчеркнул он.

При этом стоит учитывать габариты солнечной панели — она должна быть крепко прикреплена к фасаду без угрозы для пешеходов. Для установки панелей внутри собственной квартиры разрешениях других жильцов не требуется, рассказал Жорин.

«Единых федеральных ограничений по массе, мощности или размеру солнечной панели нет. Однако это не означает, что на фасаде можно разместить конструкцию любого веса. Безопасность установки должна подтверждаться с учетом состояния стены, прочности креплений, ветровой и снеговой нагрузки, а также риска падения на людей или имущество. Тяжелая либо выступающая над тротуаром панель без технического расчета и надлежащих согласований может быть демонтирована, а ее владелец будет отвечать за повреждение фасада и причиненный вред. Панель, размещенная внутри балкона на самостоятельной опоре и не закрепленная на общем имуществе, обычно не требует решения общего собрания, если она не изменяет фасад и не создает угрозы безопасности», — заключил он.

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