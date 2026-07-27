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Семья из пяти человек погибла в ДТП в Сочи

В Сочи на дублере Курортного проспекта в ДТП погибли двое взрослых и трое детей
Прокуратура Краснодарского края

Семья из пяти человек погибла в ДТП на дублере Курортного проспекта в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Авария произошла 26 июля примерно в 22:30 по московскому времени. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на мокрой дороге и на большой скорости въехал в бетонную стену. По данным «Службы спасения Сочи», удар пришелся на боковую часть кузова: металл деформировался настолько, что половину пострадавших зажало в салоне.

В момент аварии внутри внедорожника находились восемь человек. В результате погибли пять человек: 42-летний водитель, его 40-летняя супруга и трое детей. Еще троих несовершеннолетних госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

До этого в Мурманской области 14 человек, включая ребенка, попали в больницу после ДТП с маршрутным микроавтобусом. Авария произошла на автодороге из Апатитов в Кировск. Маршруткой управлял 61-летний водитель. Мужчине внезапно стало плохо за рулем, микроавтобус съехал в кювет, а потом опрокинулся на бок.

Ранее туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте.

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