Автомобиль упал в пропасть в Турции

Turkiye Today: в Анталье автомобиль с людьми упал в пропасть

Автомобиль упал в пропасть в турецкой провинции Анталья, семь человек пострадали. Об этом сообщает Turkiye Today.

Авария произошла в районе Бейдигин на дороге Тасагил-Деребучак. На место происшествия были направлены медицинские работники, пожарные, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям и жандармерия.

Двоих пострадавших извлекли из автомобиля спасательными бригадами и доставили в больницу вертолетом. По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, одна из пострадавших пассажирок была беременна. Он добавил, что в автомобиле находились семь человек, пятеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

25 июля в Стамбуле автобус с десятками пассажиров протаранил легковушку и врезался в столб. Водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством на скользкой от дождя дороге и врезался в ехавший впереди автомобиль.

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