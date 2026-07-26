Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Автомобиль упал в пропасть в Турции

Turkiye Today: в Анталье автомобиль с людьми упал в пропасть
Shutterstock/Resul Muslu

Автомобиль упал в пропасть в турецкой провинции Анталья, семь человек пострадали. Об этом сообщает Turkiye Today.

Авария произошла в районе Бейдигин на дороге Тасагил-Деребучак. На место происшествия были направлены медицинские работники, пожарные, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям и жандармерия.

Двоих пострадавших извлекли из автомобиля спасательными бригадами и доставили в больницу вертолетом. По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, одна из пострадавших пассажирок была беременна. Он добавил, что в автомобиле находились семь человек, пятеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

25 июля в Стамбуле автобус с десятками пассажиров протаранил легковушку и врезался в столб. Водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством на скользкой от дождя дороге и врезался в ехавший впереди автомобиль.

Ранее россиянин на УАЗ вылетел в семь машин и перевернулся.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!