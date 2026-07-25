В Турции автобус с десятками пассажиров протаранил легковушку и врезался в столб

TRT Haber: не менее 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Стамбуле

Не менее трех десятков человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

По информации журналистов, авария произошла в районе Эюпсултан, расположенном в европейской части города. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством на скользкой от дождя дороге и врезался в ехавший впереди автомобиль. Однако этим инцидент не ограничился, и автобус также влетел в столб с дорожным указателем.

В результате увечья получили как минимум 30 местных жителей, включая детей. Из материала следует, что у двух пострадавших диагностировали тяжелые травмы.

22 июля на трассе Кютахья — Афьонкарахисар в Турции перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в Кушадасы. Водитель потерял управление, вследствие чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с трассы и опрокинулось. В результате пострадал 31 человек. Всех, кому это было необходимо, доставили в медицинские учреждения. СМИ не уточнили, были ли среди пострадавших иностранные граждане.

Ранее на Байкальском тракте произошло ДТП с участием туристического автобуса.