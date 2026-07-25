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Видео: россиянин на УАЗ вылетел в семь машин и перевернулся

В Петрозаводске на видео сняли, как водитель УАЗ врезался в машины и опрокинулся

В Петрозаводске водитель врезался в припаркованные машины и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Инцидент произошел у местного клуба. По предварительной информации, мужчина влетел в семь машин и позже перевернулся на своем авто. Затем его и пассажира вытащили из транспорта, и завязалась потасовка», – говорится в публикации.

ДТП попало на видео. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее стало известно, что раскрыты подробности о единственном выжившем после фатального ДТП в Татарстане.

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