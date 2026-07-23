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Появилось видео с места жесткой аварии на Рублевском шоссе в Москве

В Москве на видео попали последствия жесткой аварии на Рублевском шоссе

В Москве на Рублевском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей, один из которых — такси. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Очевидцы сняли видео с места ДТП. На кадрах видно, что движение по трассе затруднено. Справа стоит у обочины стоит легковой автомобиль с оторванным задним бампером. Впереди заметно, что в машину такси врезалась легковушка. У нее сильно смята передняя часть кузова. У такси поврежден задний бампер. Также заметно, что автомобильные детали разлетелись по дороге.

На месте аварии присутствуют сотрудники ДПС и спасатели. О наличии пострадавших не сообщалось. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого появились кадры аварии с участием китайского кроссовера и мотоцикла. На записи видно, как иномарка выезжает со второстепенной дороги, не предоставив преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. Произошло столкновение: мотоцикл врезался в переднюю часть внедорожника и опрокинулся, а его водитель от удара вылетел из седла.

Ранее появились кадры с места ДТП на Киевском шоссе.

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