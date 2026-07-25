При ДТП на юге Москвы подрезанная легковушка перевернулась от удара

На юге столицы при ДТП на Ясеневой улице перевернулся автомобиль, сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что легковушка перевернулась после удара. По предварительной информации, ее подрезали. Из-за этого водитель не справился с управлением, что привело к столкновению. На место аварии прибыли скорая и полиция. Движение в районе столкновения затруднено.

До этого в Петрозаводске водитель на большой скорости врезался в семь припаркованных машин и перевернулся. Инцидент произошел у местного клуба на Коммунальной улице. После аварии водителя и пассажира вытащили из транспортного средства, завязалась потасовка. ДТП попало на видео, и правоохранителям удалось задержать мужчину, который скрылся после аварии. Очевидцы ДТП заявили, что во время случившегося пострадали люди.

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