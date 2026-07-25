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Спасти не удалось: на КАД женщина уснула за рулем и сбила дорожных рабочих

В Петербурге на КАД уснувшая водительница сбила рабочего
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В Санкт-Петербурге на КАД водительница уснула за рулем и сбила рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, потеряла контроль над машиной, предположительно уснув во время движения. Автомобиль въехал в зону проведения дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих»,— уточнили в полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 25 июля на 64-м километре трассы. По данным канала, один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водительницу задержали: в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

До этого в Костромской области столкнулись Lada Niva и фура. ДТП произошло в Кадыйском районе у деревни Дудино. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют причины аварии и проверяют состояние машин и дороги. Пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее стало известно о новых деталях ДТП, в котором разорвало Volkswagen с людьми.

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