В Костромской области пять человек не выжили в фатальном ДТП с фурой

В Костромской области пять человек разбились, влетев в фуру

В Костромской области столкнулись Lada Niva и фура. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП произошло в Кадыйском районе у деревни Дудино. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют причины аварии и проверяют состояние машин и дороги», – говорится в публикации.

По данным канала, пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее стали известны подробности о единственном выжившем после фатального ДТП в Татарстане.