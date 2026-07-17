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Автомобили

Раскрыты новые детали ДТП, в котором разорвало Volkswagen с людьми

В Подмосковье пассажир Volkswagen не выжил в фатальной аварии
ГУ МВД России по Московской области

В Московской области пассажир не выжил в фатальной аварии с Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

По данным канала, после ДТП прибывшие медики госпитализировали пассажира, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло утром 16 июля: грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. Авария случались примерно в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека, но он не выжил.

Также сообщается, что в сотрудники ГИБДД провели проверку и установили все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что зеркало грузовика прибило пешехода.

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