МВД планируют отменить бумажные медсправки для получения прав

МВД России подготовило проект изменений в административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом говорится в проекте законопроекта, разработанном ведомством.

Документ предусматривает отказ от необходимости предоставлять медицинскую справку на бумажном носителе. Согласно проекту приказа, ведомство предлагает внести изменения в действующий административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 20 февраля 2021 года № 80. Помимо отмены бумажной медсправки, документ дополняет перечень оснований для прекращения экзамена новой нормой.

Предполагается, что часть изменений вступит в силу с 1 марта 2027 года.

До этого стало известно, что перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года. Изменения коснутся случаев, при которых российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

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