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Автомобили

В ХМАО грузовик с радиацией припарковался в центре поселка

Житель Горноправдинска пожаловался на радиоактивный грузовик

В поселке Горноправдинске в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра обнаружили грузовик, который изучал радиацию. Об этом сообщает Ura.ru.

Местный житель Александр обнаружил в центре поселка, на пересечении улиц Киевской и Геологов, припаркованный грузовой автомобиль с желтой наклейкой, предупреждающей о радиации. Он измерил дозиметром радиационный фон у автомобиля — прибор показал превышение нормальных показателей.

По информации источника, груз в машине должны были доставить на нефтяное месторождение, однако по неизвестным причинам его не довезли и машину оставили на обочине.

Местные жители вызвали полицию, однако прибывшие на место правоохранители не нашли нарушений в документации. В силовых структурах даже усомнились в достоверности проведенных жителями поселка замеров. Однако позднее грузовик переставили ближе к автозаправке.

До этого российские таможенники нашли крупную партию радиоактивных бусин.

Ранее пермский профессор назвала дачную ягоду, которая защищает организм от радиации.

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