Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Наука

Названа дачная ягода, которая защищает организм от радиации

ПНИПУ: черника помогает выводить из организма радиоактивные вещества
Pixabay

Красная смородина может способствовать выведению из организма некоторых радиоактивных соединений, попадающих с пищей, водой и воздухом. Такой эффект связан с высоким содержанием пектинов и йода. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

По словам специалиста, пектины работают как природные сорбенты: они связывают в кишечнике различные токсичные вещества, включая отдельные радионуклиды, и помогают вывести их естественным путём. Именно поэтому продукты, богатые пектинами, традиционно рекомендуют людям, проживающим в районах с повышенным радиационным фоном или работающим на потенциально опасных производствах. Красная смородина при этом считается одной из самых богатых йодом садовых ягод.

Полезными свойствами обладают и другие виды смородины. Черная содержит рекордное количество витамина С — одной горсти достаточно, чтобы покрыть суточную потребность взрослого человека. Кроме того, она богата витаминами группы B, калием, магнием, железом и антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений.

«Белая смородина содержит много органических кислот, минеральных солей и железа, участвующего в кроветворении. Она стимулирует выработку коллагена, что улучшает состояние кожи», – рассказала эксперт.

По словам Вишневской, в целом регулярное употребление смородины способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию пектинов, помогает выводить токсины, поддерживает здоровье сосудов и может способствовать нормализации артериального давления.

Однако у ягоды есть и противопоказания. Из-за высокого содержания витамина К смородину рекомендуют ограничивать в третьем триместре беременности, поскольку этот витамин влияет на свертываемость крови. Также её не стоит употреблять в период обострения гастрита и язвенной болезни.

«Есть ягоды необходимо после основного приема пищи. Взрослым достаточно около 100 г смородины в день, а детям дошкольного возраста — 40–50 г», — заключила специалист.

Ранее были названы фрукты, которые стоит есть умеренно для здоровья сосудов и мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!