Названа дачная ягода, которая защищает организм от радиации

Красная смородина может способствовать выведению из организма некоторых радиоактивных соединений, попадающих с пищей, водой и воздухом. Такой эффект связан с высоким содержанием пектинов и йода. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

По словам специалиста, пектины работают как природные сорбенты: они связывают в кишечнике различные токсичные вещества, включая отдельные радионуклиды, и помогают вывести их естественным путём. Именно поэтому продукты, богатые пектинами, традиционно рекомендуют людям, проживающим в районах с повышенным радиационным фоном или работающим на потенциально опасных производствах. Красная смородина при этом считается одной из самых богатых йодом садовых ягод.

Полезными свойствами обладают и другие виды смородины. Черная содержит рекордное количество витамина С — одной горсти достаточно, чтобы покрыть суточную потребность взрослого человека. Кроме того, она богата витаминами группы B, калием, магнием, железом и антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений.

«Белая смородина содержит много органических кислот, минеральных солей и железа, участвующего в кроветворении. Она стимулирует выработку коллагена, что улучшает состояние кожи», – рассказала эксперт.

По словам Вишневской, в целом регулярное употребление смородины способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию пектинов, помогает выводить токсины, поддерживает здоровье сосудов и может способствовать нормализации артериального давления.

Однако у ягоды есть и противопоказания. Из-за высокого содержания витамина К смородину рекомендуют ограничивать в третьем триместре беременности, поскольку этот витамин влияет на свертываемость крови. Также её не стоит употреблять в период обострения гастрита и язвенной болезни.

«Есть ягоды необходимо после основного приема пищи. Взрослым достаточно около 100 г смородины в день, а детям дошкольного возраста — 40–50 г», — заключила специалист.

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