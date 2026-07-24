В России появятся парковки только для многодетных семей

Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободные пространства там, где они особенно нужны: возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщает канал Минтранса России в мессенджере Max.

Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала в мессенджере Max предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа.

«Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — отмечается в публикации.

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До этого стало известно, что с 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса России, который вводит новый порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов.

Основное нововведение касается бесплатного резервирования мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделать это можно будет уже на этапе покупки билета.

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