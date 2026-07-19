В России изменят правила обслуживания маломобильных авиапассажиров

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса России, который вводит новый порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. Об этом ТАСС рассказал член Общественной палаты (ОП) Евгений Машаров.

По его словам, основное нововведение касается бесплатного резервирования мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделать это можно будет уже на этапе покупки билета. Сейчас комфортные места можно выбрать бесплатно только при регистрации, но к тому моменту их часто уже бронируют за деньги.

Особое внимание уделили ветеранам специальной военной операции. Если ветерану требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить ему и сопровождающему места рядом без дополнительной платы, сообщил член ОП.

Также закреплено право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними. До этого, как отметил Машаров, их статус не был четко определен правилами провоза.

Кроме того, приказ закрепляет систему бесплатного сопровождения в аэропорту. Сопровождающие будут встречать пассажира у входа в терминал, помогать при регистрации и досмотре, предоставлять кресло-коляску, содействовать с багажом, а также встречать в аэропорту прибытия.

«Не все компании предоставляют такую возможность, поэтому приказом закреплена данная обязанность, которую обязаны соблюдать все аэропорты», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о полной компенсации ЖКХ инвалидам.