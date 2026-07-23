Американец получил 500 тысяч долларов за то, что полицейский посчитал его нетрезвым

Житель США отсудил 500 тысяч долларов за ложное обвинение в нетрезвой езде

Город Форт-Коллинс в штате Колорадо выплатил Джесси Каннингему 500 тыс. долларов в качестве компенсации по судебному иску. В 2022 году Каннингем был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, но анализы позднее показали, что автомобилист трезв. Об этом сообщает CBS News Colorado.

Водитель неоднократно просил полицейского провести тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, но тот отказался.

Каннингем заявил, что арест лишил его возможности повышения по службе и подал на город Форт-Коллинс, в ведении котиорого находится полиция, в суд.

Власти города приняли решение добровольно выплатить около 500 тыс. долларов компенсации.

До этого пассажир такси получил срок за угрозы «взорвать» авто тату-машинкой в Татарстане.

Как установлено в суде, инцидент произошел 8 февраля 2026 года. Пассажир ехал из Казани в Заинск, но платить за проезд не хотел. Чтобы запугать водителя, он продемонстрировал портативный аккумулятор и машинку для тату, заявив, что это самодельная бомба.

Злоумышленник пообещал привести «заряды» в действие, если таксист не подчинится его требованиям. Водитель на ходу выпрыгнул из салона автомобиля.

Ранее женщину, пытавшуюся спасти кошку, раздавила собственная машина.