Раскрыты подробности о единственном выжившем после фатального ДТП в Татарстане

В Татарстане единственный выживший в фатальном ДТП получил серьезные ожоги

Единственный выживший в фатальной аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске подросток находится в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Единственный выживший в ДТП подросток находится в Зеленодольской ЦРБ. ​У парня диагностировали ожоги 30% тела», – говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавшему 16 лет. Он и остальные участники ДТП – жители Марий Эл.

Инцидент произошел 24 июля. Шесть человек не выжили в результате серьезного ДТП в городе Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. В этот момент внутри находились семь человек, из них шестеро не выжили.

Ранее стало известно, что в Марий Эл появились кадры фатального ДТП, на которых автомобиль пролетел кубарем.