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Автомобили

Пролетел кубарем: в Марий Эл появились кадры фатального ДТП

В Марий Эл на видео сняли, как человек кубарем пролетел в момент ДТП

В селе Азаново Республики Марий Эл человек не выжил в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Йошкар-Ола. Происшествия».

«По предварительным данным, за рулем находился подросток 2010 года рождения. В рамках надзорной деятельности прокуратура проводит проверки соблюдения законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также на обеспечение безопасности дорожного движения», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения пешехода отбрасывает, и он кубарем пролетает несколько метров, при этом машина на большой скорости продолжает ехать вперед. На записи заметно, что после ДТП мужчина встает на ноги. По данным канала, травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее последние секунды перед жестким кульбитом байкера попали на камеру.

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