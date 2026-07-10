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Видео: мужчина с удочкой устрой разбой на автобусной остановке в Люблино

На видео попало, как в Люблино мужчина с удочкой напал на человека и скрылся

В Люблино мужчина, вооруженный удочкой, напал на молодого человека на автобусной остановке. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Нападавший избил мужчину, а также отобрал деньги и телефон. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина нападает на стоящего рядом молодого человека. Он ударяет его по лицу. Далее конфликтующие скрываются за автобусной остановкой. Через некоторое время нападавший забегает в автобус и уезжает.

По данным канала, личность злоумышленника была установлена. Вскоре его задержали.

До этого в Петербурге мужчина избил пенсионера на остановке. Молодой человек, не выполнивший требование водителя покинуть салон, стал вести себя агрессивно. Пожилой пассажир попытался вмешаться, после чего конфликт переместился на улицу. Там злоумышленник нанес пенсионеру травмы. Опубликовано видео с место происшествия.

Ранее сообщалось о задержании во Владивостоке мужчины, напавшего на ребенка в лифте.

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