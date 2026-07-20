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«От злости выбил зеркало машины»: россияне избили друг друга на дороге и попали на видео

На Урале на видео сняли, как мужчина от злости выбил зеркало авто в момент драки

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Сначала от неадекватных парней отбивался водитель, тогда один из них от злости с ноги выбил боковое зеркало его машины. После к драке подключился и пассажир, он пытался помочь, но едва не пострадал больше всех», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, драка произошла прошлой ночью у дома №33 на улице Академика Парина в Академгородке. Двое мужчин, предположительно находившихся в состоянии опьянения, напали на таксиста и его пассажира. Конфликт удалось прекратить случайному прохожему, после чего нападавшие ушли.

До этого в Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля. Все произошло на улице Массальского. Предварительно, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Мужчина ранил двоих людей. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россияне избили друг друга на дороге из-за незнакомки и попали на камеру.

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