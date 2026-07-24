«АвтоВАЗ» начнет готовить выпуск Lada Granta с «автоматом»

Во время единого отпуска АвтоВАЗ подготовится к выпуску Lada Granta с «автоматом»

«АвтоВАЗ» уходит в плановый единый корпоративный отпуск. В период корпоративных каникул планируется выполнить более 13 тысяч задач, часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut. Также компания начнет подготовку к выпуску Lada Granta c автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Сроки проведения единого корпоративного отпуска — с 27 июля по 16 августа. Этот промежуток будет использован для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки. Финансирование указанных проектов превысит 370 млн рублей.

Кроссовер Lada Azimut должен выйти на российский рынок до конца этого года, а Lada Granta c автоматической трансмиссией — в 2027 году.

До этого Lada Azimut прошел важное испытание испытание систем пассивной безопасности — боковой удар об столб.

Автомобиль разогнали до 32 км/ч и под углом направили на неподвижный стальной столб, чтобы удар пришёлся точно в центр головы манекена, описывает методику теста автопроизводитель.

В итоге датчики на манекене водителя зафиксировали нагрузки на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения. Нагрузки на таз, позвоночник, бёдра, плечи и область брюшной полости также оказались в допустимых пределах.

Ранее «АвтоВАЗ» отметил юбилей запуском обновленной Lada Niva Legend.