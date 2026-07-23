Видео: новый кроссовер Lada Azimut разбили об столб

«АвтоВАЗ» показал на видео, как Lada Azimut прошла боковой краш-тест

Lada Azimut прошел важное испытание испытание систем пассивной безопасности — боковой удар об столб. Такой краш-тест не входит в обязательную программу испытаний и был проведен дополнительно, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Автомобиль разогнали до 32 км/ч и под углом направили на неподвижный стальной столб, чтобы удар пришёлся точно в центр головы манекена, описывает методику теста автопроизводитель.

В итоге датчики на манекене водителя зафиксировали нагрузки на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения. Нагрузки на таз, позвоночник, бёдра, плечи и область брюшной полости также оказались в допустимых пределах.

До этого стало известно, что в России создадут бронированные версии автомобилей Volga.

Нижегородская компания «АрморГрупп» работает над созданием бронированных модификаций автомобилей Volga. Защиту получат флагманские седан Volga C50 и кроссовер Volga K50.

Других подробностей проекта нет. Производитель указывает, что обе модели на данный момент находятся в процессе разработки.

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